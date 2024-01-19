Противостояние между Западом и Востоком перешло в горячую фазу — Минобороны Белоруссии

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военно-политическая обстановка и политико-силовая конфигурация в Европе радикально изменились, противостояние между Западом и Востоком перешло в горячую фазу. Об этом на брифинге в Минске заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

«Происходящее противостояние между Западом и Востоком перешло в горячую фазу. Радикально изменилась военно-политическая обстановка и политико-силовая конфигурация в Европе», — сказал он.