ФРГ не может идти ва-банк в вопросе поставок вооружений Украине — Писториус
12:32 19.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Германия не может идти ва-банк в вопросе поставок вооружений Украине, поскольку ей необходимо думать о собственной безопасности. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью газете Der Tagesspiegel.
Комментируя запрос о поставке Украине большего числа танков, поступивший от представителей его собственной коалиции, Писториус отметил, что Германия должна помнить и о своей безопасности. «Мы не можем идти ва-банк, как требуют некоторые, иначе мы сами окажемся беззащитными», — заявил он.
Говоря о требованиях передать Киеву дальнобойные ракеты Tаurus, министр указал, что при каждом решении о поставках власти ФРГ «взвешивают, какое влияние они окажут или как они изменят роль» Германии в украинском конфликте. Поэтому поставки Tаurus, по словам Писториуса, до сих пор «не были вариантом» для Берлина. Он также отметил, что ни один партнер Украины «не поставляет ей ничего подобного».
В среду вечером Бундестаг большинством голосов отклонил резолюцию консервативной фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) о поставке Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, способных наносить удары по целям на территории РФ. Против поставок Taurus проголосовали 485 парламентариев, за — 178 (из них 176 — члены фракции ХДС/ХСС).
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