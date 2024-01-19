Собянин: Московские компании смогут получить грант от города на создание кино
12:57 19.01.2024
Московские кинокомпании могут получить финансы от городских властей. По словам мэра столицы Сергея Собянина, стартовал прием заявок на специальные гранты. «Возместим затраты, понесенные с 20 сентября до 31 декабря прошлого года, на аренду объектов государственной собственности и общественных пространств Москвы, а также организационно-технические расходы на съемки», – написал глава города у себя в Telegram-канале.
Как отмечает градоначальник, чтобы получить грант, нужно подать заявку и собрать пакет документов до 29 февраля. Поддержку смогут получить организации, зарегистрированные в столице и подавшие заявки на проведение киносъемочных работ через сайт Московской киноплатформы.
Гранты будут предоставлены Агентством креативных индустрий и станут частью городского проекта «Москва – город кино». Как сообщил Собянин, в 2023 году в проектах агентства участвовали более 3,5 млн человек. Удалось провести несколько масштабных событий, среди которых «Москва Фест», BRICS+ Fashion Summit, а также наладить контакты более чем с 70 государствами.
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