Венгрия не поддастся на шантаж ЕС по вопросам ЛГБТ-пропаганды — Орбан
13:00 19.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгрия не уступит шантажу со стороны Евросоюза по вопросам миграции и ЛГБТ-пропаганды и не изменит свою позицию ни за какие деньги из европейских фондов. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, принявший участие в утренней программе радиостанции Kossuth.
Он отметил, что из выступления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен перед депутатами Европарламента 17 января стало ясно: претензии Брюсселя к Будапешту связаны вовсе не с верховенством права, а с отказом пускать к себе нелегальных мигрантов и разрешать ЛГБТ-пропаганду среди детей в школах. «Это то, что Брюссель хочет навязать венграм», — сказал Орбан, напомнив, что Еврокомиссия удерживает примерно 20 млрд евро из бюджета и фондов ЕС, причитающиеся Венгрии.
«Но то, что будет происходить с нашими детьми и внуками, важнее денег», — подчеркнул премьер, назвав действия Еврокомиссии шантажом. По его словам, «нет таких денег, за которые можно было бы впустить мигрантов в страну и ЛГБТ-пропагандистов в школы».
НОВОСТИ
- 13:32 19.01.2024
- Житель Хабаровска задержан за шпионаж для военной разведки Украины
- 13:20 19.01.2024
- Полностью беспилотный поезд запустят в России в 2026 году — Белозеров
- 13:05 19.01.2024
- Польша передумала подавать иск в ЕСПЧ против РФ по авиакатастрофе под Смоленском
- 13:01 19.01.2024
- Дарья Донцова поддержала решение Владимира Путина выдвинуть свою кандидатуру на выборы
- 12:57 19.01.2024
- Собянин: Московские компании смогут получить грант от города на создание кино
- 12:32 19.01.2024
- ФРГ не может идти ва-банк в вопросе поставок вооружений Украине — Писториус
- 12:20 19.01.2024
- Приднестровье увеличило товарооборот с ЕС после закрытия границы с Украиной
- 12:05 19.01.2024
- Противостояние между Западом и Востоком перешло в горячую фазу — Минобороны Белоруссии
- 12:00 19.01.2024
- Большинство финнов готовы защищать другие страны НАТО — опрос
- 11:32 19.01.2024
- Площадь пожара на нефтебазе в Брянской области составляет 1 тыс. кв. м
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать