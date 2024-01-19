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Венгрия не поддастся на шантаж ЕС по вопросам ЛГБТ-пропаганды — Орбан

13:00 19.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия не уступит шантажу со стороны Евросоюза по вопросам миграции и ЛГБТ-пропаганды и не изменит свою позицию ни за какие деньги из европейских фондов. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, принявший участие в утренней программе радиостанции Kossuth.

Он отметил, что из выступления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен перед депутатами Европарламента 17 января стало ясно: претензии Брюсселя к Будапешту связаны вовсе не с верховенством права, а с отказом пускать к себе нелегальных мигрантов и разрешать ЛГБТ-пропаганду среди детей в школах. «Это то, что Брюссель хочет навязать венграм», — сказал Орбан, напомнив, что Еврокомиссия удерживает примерно 20 млрд евро из бюджета и фондов ЕС, причитающиеся Венгрии.

«Но то, что будет происходить с нашими детьми и внуками, важнее денег», — подчеркнул премьер, назвав действия Еврокомиссии шантажом. По его словам, «нет таких денег, за которые можно было бы впустить мигрантов в страну и ЛГБТ-пропагандистов в школы».

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