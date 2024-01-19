Дарья Донцова поддержала решение Владимира Путина выдвинуть свою кандидатуру на выборы

13:01

Известная писательница Дарья Донцова заявила, что поддерживает решение о выдвижении главы РФ Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента, которые состоятся в марте. Как сообщила она в Москве, за 20 лет в России «все изменилось в лучшую сторону».

«Руководитель этого процесса – это наш президент, Владимир Владимирович Путин, - заявила Донцова. - Я очень хочу, чтобы в нашей стране все было хорошо. Потому что я хочу жить в стабильной стране, мне хочется, чтобы мои дети могли посещать школу, получить образование, мне хочется, чтобы – если вдруг понадобится – было бы нормальное медицинское обслуживание. Все это у меня есть. И все это было не так хорошо 25 лет тому назад».

Как уже сообщала «Независимая газета», в Москве идет сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина в качестве кандидата для участия в президентских выборах. Голосование состоится 15-17 марта.