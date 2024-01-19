Польша передумала подавать иск в ЕСПЧ против РФ по авиакатастрофе под Смоленском
13:05 19.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Польши не будут подавать иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по делу о крушении президентского самолета Ту-154М под Смоленском в апреле 2010 года из-за отсутствия шансов на успех. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
«Я планирую в одностороннем порядке отозвать письмо о намерениях с [юридической фирмой] Emmerson Consulting, которое было подписано по инициативе Антония Мачеревича, в отношении [подготовки] иска в ЕСПЧ на основании так называемого доклада о катастрофе под Смоленском», — написал Сикорский в социальной сети X. Он пояснил, что иск не имел бы даже «теоретических шансов на успех», а «неоправданные» расходы на судебные издержки станут дополнительной нагрузкой для польских налогоплательщиков.
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