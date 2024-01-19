Полностью беспилотный поезд запустят в России в 2026 году — Белозеров
13:20 19.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
РЖД запустит полностью беспилотный поезд в 2026 году, летом этого года на МЦК будет запущен частично беспилотный поезд. Об этом рассказал глава холдинга Олег Белозеров на пленарной дискуссии «Транспортная система будущего в интересах пассажира» в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ.
«Летом этого года мы запустим здесь в Москве на МЦК поезд с беспилотным вождением на уровне 3 „А“. Следующий этап — полностью беспилотный поезд мы планируем запустить в 2026 г. Сдвижка некоторая связана с тем, что „Финист“ — полностью замещенный электропоезд сейчас появился и мы сейчас на него навешиваем необходимое оборудование, которое у нас уже разработано», — рассказал он.
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