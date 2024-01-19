Житель Хабаровска задержан за шпионаж для военной разведки Украины
13:32 19.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровска, собиравшего по заданию военной разведки Украины сведения о российских военных, принимающих участие в специальной военной операции, и используемых Минобороны РФ радиочастотах, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Кроме того, по данным ФСБ, задержанный готовил покушение на военнослужащих частей, дислоцированных в Хабаровском крае.
«Выявлена и пресечена противоправная деятельность пособника украинских спецслужб. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в Хабаровске задержан местный житель, осуществлявший по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины сбор и передачу информации об используемых Министерством обороны РФ радиочастотах, а также сведений в отношении военнослужащих Вооруженных сил РФ, участвующих в специальной военной операции», — сообщили в ЦОС.
«Также установлено, что задержанный по поручению иностранной спецслужбы планировал физическое уничтожение военнослужащих воинских частей, дислоцированных на территории Хабаровского края», — отметили в ФСБ.
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