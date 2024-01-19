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НОВОСТИ

Более 50% японцев считают важным развитие отношений с РФ, но лишь 2,4% назвали их хорошими - опрос

14:00 19.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 51,8% жителей Японии считают в той или иной степени важным развитие отношений с РФ как для самих стран, так и для Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного опроса общественного мнения, проведенного японским правительством.

По сравнению с прошлым годом этот показатель сократился примерно на 6 п. п. Доля респондентов, отрицательно ответивших на этот вопрос, напротив, выросла с 37,9 до 44%. При этом только 2,4% японцев положительно оценивают нынешние отношения Токио и Москвы, что стало рекордно низким уровнем за последние годы. В 2020–2021 гг. этот показатель находился на отметке выше 20%, а в 2022 году на фоне ситуации вокруг Украины он упал до 3,1%.

Доля японцев, положительно оценивающих отношения с Китаем, также сократилась за год с 11 до 5,6%. В то же время 88% жителей Японии назвали хорошими отношения с США, еще 46% опрошенных выразили аналогичное мнение по поводу Республики Корея.

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