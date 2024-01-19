Пашинян заявил, что Армении нужна новая конституция

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Республика Армения нуждается в новой конституции, этот вопрос должен стать предметом широкого обсуждения. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с сотрудниками министерства юстиции.

«В ходе одной двух рабочих бесед с министром юстиции я зафиксировал, что, по моему мнению, а также по мнению ряда коллег, и высказываю это мнение для того, чтобы оно стало предметом более широкого обсуждения, Республике Армения нужна новая конституция, не конституционные поправки, а новая конституция» — сказал он.