В Башкирии нет массовых беспорядков, темой занимаются местные власти — Песков
14:12 19.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несогласованные акции в Башкирии нельзя назвать массовыми, заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что этим вопросом занимаются местные власти и правоохранительные структуры.
«Я не согласился бы с формулировкой „массовые беспорядки и массовые протесты“. Там нет массовых беспорядков и массовых протестов, — подчеркнул Песков. — Там есть отдельные проявления».
Они «относятся к компетенции местных властей и органов правопорядка», подчеркнул представитель Кремля.
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