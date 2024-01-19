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НОВОСТИ

В Башкирии нет массовых беспорядков, темой занимаются местные власти — Песков

14:12 19.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несогласованные акции в Башкирии нельзя назвать массовыми, заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что этим вопросом занимаются местные власти и правоохранительные структуры.

«Я не согласился бы с формулировкой „массовые беспорядки и массовые протесты“. Там нет массовых беспорядков и массовых протестов, — подчеркнул Песков. — Там есть отдельные проявления».

Они «относятся к компетенции местных властей и органов правопорядка», подчеркнул представитель Кремля.

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