В Башкирии нет массовых беспорядков, темой занимаются местные власти — Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несогласованные акции в Башкирии нельзя назвать массовыми, заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что этим вопросом занимаются местные власти и правоохранительные структуры.

«Я не согласился бы с формулировкой „массовые беспорядки и массовые протесты“. Там нет массовых беспорядков и массовых протестов, — подчеркнул Песков. — Там есть отдельные проявления».

Они «относятся к компетенции местных властей и органов правопорядка», подчеркнул представитель Кремля.