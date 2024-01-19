Москва и Париж не обсуждают на высшем уровне историю с наемниками из Франции — Песков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопрос об уничтоженных в ходе удара ВС РФ по боевикам в Харькове французских наемниках не становился предметом переговоров между Москвой и Парижем на высшем уровне. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, диалог на этот счет ведется через дипломатов.

«На высшем уровне никаких предложений провести беседу не было, — отметил Песков. — Там идет разговор через наших дипломатов».