Военная доктрина Белоруссии рассматривает размещение в стране ТЯО как вынужденную меру

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обновленная Военная доктрина Белоруссии рассматривает размещение в стране тактического ядерного оружия (ТЯО) как вынужденную меру в рамках стратегического сдерживания угроз. Об этом на брифинге в Минске заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

«Размещение на территории Республики Беларусь тактического ядерного оружия рассматривается как важное слагаемое превентивного сдерживания потенциальных противников от развязывания вооруженной агрессии против Республики Беларусь, это наша вынужденная мера», — сказал он.