Ситуация с французами в Харькове подтверждает заявления РФ о наемниках на Украине — Песков
15:32 19.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уничтожение французских наемников ВС РФ среди боевиков в Харькове только подтверждает ранее делавшиеся Москвой заявления о присутствии иностранных военнослужащих на Украине. Это подчеркнул в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«То, что со стороны киевского режима воюет много иностранных наемников, мы заявляли неоднократно. Каждый раз снова это наше утверждение находит подтверждение», — ответил Песков на вопрос о французских наемниках.
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