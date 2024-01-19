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НОВОСТИ

Ситуация с французами в Харькове подтверждает заявления РФ о наемниках на Украине — Песков

15:32 19.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уничтожение французских наемников ВС РФ среди боевиков в Харькове только подтверждает ранее делавшиеся Москвой заявления о присутствии иностранных военнослужащих на Украине. Это подчеркнул в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«То, что со стороны киевского режима воюет много иностранных наемников, мы заявляли неоднократно. Каждый раз снова это наше утверждение находит подтверждение», — ответил Песков на вопрос о французских наемниках.

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