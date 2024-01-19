ЕС должен финансировать не Украину, а свою стратегию — венгерский министр
16:00 19.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз должен финансировать не саму Украину, а свою стратегию в отношении этой страны и оказать ей помощь только после проведения стратегических дебатов. Такое мнение выразил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока в связи с предстоящим обсуждением вопроса о финансовом содействии Украине на саммите ЕС в Брюсселе 1 февраля.
«Европейский союз должен финансировать не саму Украину, а свою стратегию в отношении Украины. Премьер-министр Венгрии [Виктор Орбан] неоднократно призывал к стратегическим дебатам по вопросу о том, были ли достигнуты цели ЕС в отношении Украины. До сих пор эти стратегические дебаты, по существу, не состоялись», — написал Бока на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Министр считает, что, «как только эти стратегические дебаты закончатся, можно будет перейти к вопросу о том, как до сих пор использовалась помощь ЕС Украине». «Затем мы можем перейти к вопросу о том, как должна финансироваться европейская стратегия для Украины, в каких институциональных рамках, за счет каких ресурсов и в соответствии с какими процедурными правилами», — предложил Бока.
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