В ЛНР задержали женщину, передававшую Киеву данные о военных РФ
16:12 19.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники УФСБ по Луганской Народной Республике (ЛНР) совместно с сотрудниками УФСБ России по Южному военному округу задержали на территории ЛНР гражданку Украины, передававшую Главному управлению разведки (ГУР) Украины данные о российских военнослужащих. Об этом журналистам сообщили в управлении ФСБ по ЛНР.
«УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с УФСБ России по Южному военному округу пресечена противоправная деятельность гражданки Украины, действовавшей в интересах спецслужб иностранного государства», — сказано в сообщении.
Сообщается, что жительница республики, «руководствуясь личными мотивами», передавала ГУР данные о местах дислокации личного состава и военной техники Вооруженных сил РФ, задействованных в проведении специальной военной операции.
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