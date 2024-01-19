ЕС начал обсуждение новых санкций против РФ, их хотят одобрить к 24 февраля — Bloomberg
16:32 19.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз начал обсуждение 13-го пакета санкций против РФ, который может включать новые торговые ограничения и расширение санкционных списков. Его намерены одобрить к 24 февраля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
По его информации, возможные санкции обсуждались в среду на встрече послов стран блока. Речь шла о расширении санкционных списков, дополнительных торговых ограничениях, а также о мерах по борьбе с обходом санкций со стороны РФ.
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