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На Украине заявили о возвращении уровня бедности к показателю 2002 года

17:00 19.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский эксперт, доктор экономических наук, заведующая отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований Людмила Черенько заявила о возвращении уровня бедности в стране к показателям 2002 года. Эти данные она привела в интервью агентству РБК-Украина.

«Когда мы начали оценивать бедность, с 2000 года, когда разработали прожиточный минимум, по этому критерию бедных было более 80%. В 2022 году — 60%. Мы за год с 2021-го в 2022 году вернулись на уровень 2002 года — с 40% бедности до 60%», — сказала эксперт, добавив, что «50% бедных — это опасный сигнал, а 60-80% — еще хуже».

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