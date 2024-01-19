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НОВОСТИ

Суд в Москве арестовал главу узбекского землячества Баратова по делу о разжигании розни

17:12 19.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замоскворецкий суд Москвы заключил под стражу президента межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова по делу о возбуждении ненависти после его поста в соцсетях с оскорбительными высказываниями в адрес участников специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«По ходатайству следствия в отношении Усмана Баратова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказала представитель суда.

Баратову вменяется совершение преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

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