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ПВО РФ за неделю сбили 274 украинских беспилотника — МО РФ

17:32 19.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую неделю сбили 274 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Авиацией ВКС и средствами противовоздушной обороны в течение недели сбито шесть тактических ракет „Точка-У“, управляемая авиабомба JDAM, 11 реактивных снарядов РСЗО „Ольха“, 62 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и „Ураган“, а также 274 беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении.

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