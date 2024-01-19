ПВО РФ за неделю сбили 274 украинских беспилотника — МО РФ

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую неделю сбили 274 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Авиацией ВКС и средствами противовоздушной обороны в течение недели сбито шесть тактических ракет „Точка-У“, управляемая авиабомба JDAM, 11 реактивных снарядов РСЗО „Ольха“, 62 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и „Ураган“, а также 274 беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении.