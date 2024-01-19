Профицит внешней торговли РФ в 2023 г. снизился до $118,3 млрд — ЦБ

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Профицит внешней торговли РФ по итогам 2023 г. сократился более чем в 2,6 раза по сравнению с показателем за 2022 год и составил $118,3 млрд, следует из предварительной оценки Банка России.

При этом профицит счета платежного баланса РФ за предыдущий год снизился более чем в 4,7 раза, до $50,2 млрд.