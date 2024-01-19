К не остановившему трагедию в Газе Западу доверия больше нет — Эрдоган
19:20 19.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доверия к Западу, который не предпринял никаких шагов для предотвращения кризиса в Газе, больше нет. Структуры, в задачи которых входит обеспечение глобальной безопасности, на примере конфликта между Израилем и Палестиной потерпели фиаско, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
«К западным странам, провалившим экзамен в вопросе Газы, больше не осталось доверия. <…> Их фашистские лица обнажены. Они не предприняли ни одного шага, чтобы предотвратить насилие. Структуры, в задачи которых входит обеспечение глобальной безопасности, так же как в Ираке, Боснии, Сирии и Сомали, потерпели фиаско. Они ограничились наблюдением за геноцидом и варварством, которые в отношении народа Палестины совершает „фюрер современности“ [премьер Израиля Биньямин] Нетаньяху», — сказал Эрдоган на церемонии передачи новых военных кораблей ВМС Турции, которая состоялась на верфи города Ялова в Мраморном море вблизи Стамбула. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.
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