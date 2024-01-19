0
0
0
НОВОСТИ

К не остановившему трагедию в Газе Западу доверия больше нет — Эрдоган

19:20 19.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доверия к Западу, который не предпринял никаких шагов для предотвращения кризиса в Газе, больше нет. Структуры, в задачи которых входит обеспечение глобальной безопасности, на примере конфликта между Израилем и Палестиной потерпели фиаско, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

«К западным странам, провалившим экзамен в вопросе Газы, больше не осталось доверия. <…> Их фашистские лица обнажены. Они не предприняли ни одного шага, чтобы предотвратить насилие. Структуры, в задачи которых входит обеспечение глобальной безопасности, так же как в Ираке, Боснии, Сирии и Сомали, потерпели фиаско. Они ограничились наблюдением за геноцидом и варварством, которые в отношении народа Палестины совершает „фюрер современности“ [премьер Израиля Биньямин] Нетаньяху», — сказал Эрдоган на церемонии передачи новых военных кораблей ВМС Турции, которая состоялась на верфи города Ялова в Мраморном море вблизи Стамбула. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:13 19.01.2024
Сбер готов интегрировать свои сервисы в мультимедийную систему автомобилей Lada
0
84
18:40 19.01.2024
Профицит внешней торговли РФ в 2023 г. снизился до $118,3 млрд — ЦБ
0
142
18:00 19.01.2024
Новым послом РФ в Японии назначен Николай Ноздрев
0
180
17:32 19.01.2024
ПВО РФ за неделю сбили 274 украинских беспилотника — МО РФ
0
208
17:12 19.01.2024
Суд в Москве арестовал главу узбекского землячества Баратова по делу о разжигании розни
0
240
17:00 19.01.2024
На Украине заявили о возвращении уровня бедности к показателю 2002 года
0
275
16:32 19.01.2024
ЕС начал обсуждение новых санкций против РФ, их хотят одобрить к 24 февраля — Bloomberg
0
323
16:12 19.01.2024
В ЛНР задержали женщину, передававшую Киеву данные о военных РФ
0
316
16:00 19.01.2024
ЕС должен финансировать не Украину, а свою стратегию — венгерский министр
0
321
15:32 19.01.2024
Ситуация с французами в Харькове подтверждает заявления РФ о наемниках на Украине — Песков
0
330

Возврат к списку