К не остановившему трагедию в Газе Западу доверия больше нет — Эрдоган

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доверия к Западу, который не предпринял никаких шагов для предотвращения кризиса в Газе, больше нет. Структуры, в задачи которых входит обеспечение глобальной безопасности, на примере конфликта между Израилем и Палестиной потерпели фиаско, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

«К западным странам, провалившим экзамен в вопросе Газы, больше не осталось доверия. <…> Их фашистские лица обнажены. Они не предприняли ни одного шага, чтобы предотвратить насилие. Структуры, в задачи которых входит обеспечение глобальной безопасности, так же как в Ираке, Боснии, Сирии и Сомали, потерпели фиаско. Они ограничились наблюдением за геноцидом и варварством, которые в отношении народа Палестины совершает „фюрер современности“ [премьер Израиля Биньямин] Нетаньяху», — сказал Эрдоган на церемонии передачи новых военных кораблей ВМС Турции, которая состоялась на верфи города Ялова в Мраморном море вблизи Стамбула. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.