Эстония, Латвия, Литва договорились о создании «линии обороны» на границе с РФ
20:00 19.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Эстония, Латвия и Литва достигли договоренности о создании на границе с Россией «линии обороны». Об этом сообщило оборонное ведомство Эстонии.
«Страны Балтии договорились о создании балтийской линии обороны вдоль восточной границы. Крайне важно использовать время с умом, чтобы повысить готовность к обороне», — говорится в сообщении на странице ведомства в соцсети X.
Минобороны Эстонии уточнило, что соглашение о создании этой линии было подписано в пятницу в Риге главами оборонных ведомств трех республик. Целью создания «оборонительной зоны, состоящей из различных оборонительных сооружений», станет «сдерживание и при необходимости защита от военной угрозы».
В свою очередь эстонская газета Postimees сообщила о том, что власти Эстонии построят приблизительно 600 бункеров на восточной границе для обороны от якобы возможной угрозы со стороны РФ. Они нужны для того, чтобы в случае необходимости защитить территорию Эстонии, отмечает издание, ссылаясь на советника вице-канцлера Минобороны Кайдо Тийтуса. «Россия есть и будет самой большой угрозой безопасности Эстонии», — утверждал он.
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