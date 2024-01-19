Конгресс не одобрит выделение средств Украине в ближайшие месяцы — обозреватель WP

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конгресс США с большой вероятностью не одобрит выделение дополнительной помощи Украине, несмотря на заявления законодателей о прогрессе на переговорах. С такой точкой зрения выступил обозреватель газеты The Washington Post Джош Рогин.

«Вопреки оптимизму, выраженному после встречи в Белом доме в среду, вероятность одобрения любого законопроекта, связанного с иммиграционной политикой и помощью Украине в возглавляемой республиканцами Палате представителей близка к нулю в этом месяце, еще меньше в последующие месяцы», — пишет Рогин.

По мнению обозревателя, нынешний спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) не имеет плана или политической инициативы, чтобы добиться компромисса как по миграции, так и по поддержке Киева. «В результате происходит законодательный беспорядок, который, вероятно, приведет к тому, что Конгресс не одобрит помощь Украине в этом месяце и, возможно, никогда, — считает он. — Поддержка США Украины может иссякнуть, это кошмарный сценарий для Украины и стратегии США в Европе».

Рогин утверждает, что республиканцы-сторонники экс-президента Дональда Трампа работают над тем, чтобы сорвать сделку, «прежде чем она примет конкретную форму». По словам нескольких помощников законодателей, с которыми пообщался обозреватель, законопроект о выделении дополнительного финансирования может быть принят не раньше начала марта. «К тому времени поддержка Республиканской партией принятия чего-либо, связанного с миграцией или Украиной, еще больше ослабнет под неустанным натиском Трампа», — считает эксперт.