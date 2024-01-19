Боррель обвинил Израиль в финансировании ХАМАС
21:20 19.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Израиль финансово поддерживал палестинское радикальное движение ХАМАС для противостояния Палестинской национальной администрации.
«ХАМАС финансировалось правительством Израиля в попытке ослабить Палестинскую администрацию, возглавляемую [Движением за освобождение Палестины] ФАТХ», — приводит агентство Reuters слова Борреля, выступавшего в Вальядолидском университете в Испании. Политик не уточнил, в чем именно заключалось предполагаемое финансирование.
При этом, согласно Reuters, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг подобные обвинения.
НОВОСТИ
- 20:40 19.01.2024
- Конгресс не одобрит выделение средств Украине в ближайшие месяцы — обозреватель WP
- 20:00 19.01.2024
- Эстония, Латвия, Литва договорились о создании «линии обороны» на границе с РФ
- 19:20 19.01.2024
- К не остановившему трагедию в Газе Западу доверия больше нет — Эрдоган
- 19:13 19.01.2024
- Сбер готов интегрировать свои сервисы в мультимедийную систему автомобилей Lada
- 18:40 19.01.2024
- Профицит внешней торговли РФ в 2023 г. снизился до $118,3 млрд — ЦБ
- 18:00 19.01.2024
- Новым послом РФ в Японии назначен Николай Ноздрев
- 17:32 19.01.2024
- ПВО РФ за неделю сбили 274 украинских беспилотника — МО РФ
- 17:12 19.01.2024
- Суд в Москве арестовал главу узбекского землячества Баратова по делу о разжигании розни
- 17:00 19.01.2024
- На Украине заявили о возвращении уровня бедности к показателю 2002 года
- 16:32 19.01.2024
- ЕС начал обсуждение новых санкций против РФ, их хотят одобрить к 24 февраля — Bloomberg
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать