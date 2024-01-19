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Боррель обвинил Израиль в финансировании ХАМАС

21:20 19.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Израиль финансово поддерживал палестинское радикальное движение ХАМАС для противостояния Палестинской национальной администрации.

«ХАМАС финансировалось правительством Израиля в попытке ослабить Палестинскую администрацию, возглавляемую [Движением за освобождение Палестины] ФАТХ», — приводит агентство Reuters слова Борреля, выступавшего в Вальядолидском университете в Испании. Политик не уточнил, в чем именно заключалось предполагаемое финансирование.

При этом, согласно Reuters, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг подобные обвинения.

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