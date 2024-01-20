ПВО сбила украинский дрон в Брянской области

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны РФ сбили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области, сообщили в Минобороны России.

«20 января около 06:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — сообщили в ведомстве.

В свою очередь губернатор Брянской области Александр Богомаз отметил, что пострадавших и разрушений в результате отбитой атаки нет.