ПВО сбила украинский дрон в Брянской области
08:30 20.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства противовоздушной обороны РФ сбили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области, сообщили в Минобороны России.
«20 января около 06:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — сообщили в ведомстве.
В свою очередь губернатор Брянской области Александр Богомаз отметил, что пострадавших и разрушений в результате отбитой атаки нет.
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