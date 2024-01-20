Израиль ведет интенсивные обстрелы городов на Западном берегу реки Иордан — ТВ
12:00 20.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израильская армия штурмует города на Западном берегу реки Иордани и вступает в столкновения с силами сопротивления. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.
По его информации, израильские силовики встречают ожесточенное сопротивление и ведут бои с отрядами палестинцев в лагере беженцев Шуафат в Восточном Иерусалиме и у контрольно-пропускного пункта «Тайасир», расположенного к востоку от города Тубас на Западном берегу реки Иордан.
Телеканал также информирует об ожесточенных столкновениях израильских военнослужащих и палестинских бойцов недалеко от города Калькилия.
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