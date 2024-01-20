Ереван и Баку требуют гарантии отсутствия территориальных претензий — Пашинян
14:00 20.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армения и Азербайджан требуют взаимной гарантии того, что у них нет территориальных претензий друг к другу. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с активом правящей партии «Гражданский договор». Выступление премьера опубликовано на его странице в соцсети.
«Мы хотим дополнительных взаимных гарантий от Азербайджана, а Азербайджан от нас, что ни у нас, ни у них нет никаких скрытых территориальных претензий друг к другу. Это рабочий процесс, который следует рассматривать как таковой», — отметил он.
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