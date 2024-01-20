Ереван и Баку требуют гарантии отсутствия территориальных претензий — Пашинян

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения и Азербайджан требуют взаимной гарантии того, что у них нет территориальных претензий друг к другу. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с активом правящей партии «Гражданский договор». Выступление премьера опубликовано на его странице в соцсети.

«Мы хотим дополнительных взаимных гарантий от Азербайджана, а Азербайджан от нас, что ни у нас, ни у них нет никаких скрытых территориальных претензий друг к другу. Это рабочий процесс, который следует рассматривать как таковой», — отметил он.