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НОВОСТИ

Трое иранских военных советников погибли при ударе ВВС Израиля по общежитию в Дамаске

18:00 20.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Истребители израильских ВВС нанесли ракетные удары по одному из общежитий иранских военных советников на западе Дамаска, которое находится поблизости от посольства Ирана в Сирии.

Как сообщил телеканал Al Mayadeen, в результате атаки погибли трое иранских офицеров, которые занимают командные посты в силах специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Один из них возглавлял разведывательную службу КСИР в Сирии.

В атаке участвовали три самолета. Четырехэтажный дом, где проживали советники, полностью разрушен.

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