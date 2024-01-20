Военная база в Ираке, которую используют силы коалиции, атакована 20 ракетами

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военная база Айн-эль-Асад на западе Ирака, которую используют силы международной коалиции, возглавляемой США, атакована более чем 20 ракетами. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

По его информации, обстрел был произведен иракскими шиитскими военными группировками.