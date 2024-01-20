Украинский дрон-камикадзе повредил линию газоснабжения в Белгородской области

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины с помощью дрона-камикадзе атаковали окраину села Новостроевка-Вторая в Белгородской области, повреждена линия газоснабжения. Об этом написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Окраина села Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. После его падения с последующей детонацией повреждена линия газоснабжения. Пострадавших нет», — написал Гладков.