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НОВОСТИ

Украинский дрон-камикадзе повредил линию газоснабжения в Белгородской области

19:00 20.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины с помощью дрона-камикадзе атаковали окраину села Новостроевка-Вторая в Белгородской области, повреждена линия газоснабжения. Об этом написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Окраина села Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. После его падения с последующей детонацией повреждена линия газоснабжения. Пострадавших нет», — написал Гладков.

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