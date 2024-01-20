КНР и РФ будут определять мировой порядок в случае поражения Украины — экс-генсек НАТО

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва, Пекин и Тегеран будут определять мировой порядок, если Запад допустит поражение Украины в конфликте с Россией. Такое мнение в интервью газете The Daily Telegraph высказал бывший генсек НАТО (1999-2003) и член Палаты лордов британского парламента Джордж Робертсон.

«Если они проиграют, проиграем и мы, <…> потому что тогда мировой порядок будут определять китайцы, русские, иранцы и северокорейцы. И моим внукам будет крайне некомфортно жить в таком мире», — сказал Робертсон, заявив, что нынешняя ситуация представляет собой «практически противостояние альянсов». «Страны глобального Юга определяются с тем, на чьей они стороне, но, похоже, не понимают, что происходящее затрагивает и их интересы», — добавил Робертсон.

77-летний политик выразил беспокойство по поводу отсутствия у нынешних лидеров западных стран достаточной политической воли для того, чтобы эффективно противостоять России, Китаю и их союзникам. По его словам, Великобритания, ЕС и США должны принять планы по оказанию многолетней помощи Украине. Только такая демонстрация решимости может оказать влияние на политику Москвы, считает он.

«И в Белом доме, и на Даунинг-стрит, и в других европейских столицах царит робость. Никто не хочет эскалации. <…> Мы не можем передавать им (украинцам — прим. ТАСС) дальнобойные вооружения, потому что они могут использовать их для ударов по территории России, и тогда мы получим третью мировую войну. Вот этот страх эскалации отодвигает на задний план цель, которая состоит в том, чтобы добиться победы Украины», — отметил Робертсон, комментируя логику западных столиц.

Сам экс-генсек считает, что Западу следует «внушить российскому высшему командованию мысль о том, что оно может спровоцировать эскалацию и конфликт [с НАТО]», в котором, как утверждает Робертсон, Россию ждало бы поражение. «Мне представляется, что мы должны закрепить в их сознании мысль о том, что они не могут победить, что мы не позволим им победить, и тогда, возможно, они изменят свой подход», — сказал он.

Предлагаемую им стратегию взаимодействия с Россией The Daily Telegraph называет рискованной. Со своей стороны бывший глава альянса называет «опасными разговорами» упоминания в западных СМИ возможности заморозки конфликта на Украине.