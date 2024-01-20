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Израиль разрушил более 70% зданий в секторе Газа — глава МИД Палестины

20:00 20.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильская армия разрушила в ходе военных действий, которые длятся свыше ста дней, более 70% зданий в секторе Газа. Об этом заявил глава палестинского МИД Рияд аль-Малики, выступая на XIX встрече глав государств и правительств Движения неприсоединения, проходящей 19–20 января в столице Уганды Кампале.

«Израильская армия разрушила более 70% домов и зданий в секторе Газе. Перемещенными лицами стали почти 2 млн палестинцев, половина из которых — это дети. За более чем 100 дней израильские военные убили около 10 тысяч детей. Еще почти 10 тысяч человек, в основном женщины и дети, погребены под обломками», — отметил глава внешнеполитического ведомства, которого цитирует информационное агентство WAFA.

«В секторе Газа сложилась ужасающая ситуация вследствие развязанной Израилем геноцидной войны, кампании массовых убийств, систематического уничтожения палестинского народа в анклаве», — подчеркнул аль-Малики, обращаясь к участникам саммита.

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