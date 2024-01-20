На Украине признали, что боятся завозить F-16 из-за риска их уничтожения силами РФ
20:30 20.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские военные боятся завозить на территорию страны американские истребители F-16, а также ракеты ПВО в большом количестве из-за риска их уничтожения российскими силами, которые хорошо осведомлены о местах хранения вооружений и боеприпасов на Украине. Это признал представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат в интервью украинскому журналу «Фокус».
Игнат пояснил, что украинские военные не могут сразу завезти из стран Запада «огромное количество ракет», поскольку «их нужно хранить», а Россия «рано или поздно узнает об этом». «Разведка, к сожалению, у них (российских военных — прим. ТАСС) работает, и нет большого смысла размещать на Украине полные склады с боеприпасами», — признал представитель украинских Воздушных сил. «Та же история и с самолетами F-16. Все вроде бы готово, а мы не берем, почему?!» — сказал Игнат, пояснив, что после прибытия на украинскую территорию F-16 «станут хорошей мишенью» для российских сил.
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