0
0
2
НОВОСТИ

Некоторые страны НАТО могут послать войска на Украину, считает экс-дипломат США

21:00 20.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Некоторые страны НАТО могут направить свои военные подразделения на территорию Украины, сделав это не под эгидой Североатлантического альянса. Такое мнение высказал бывший американский дипломат Мэтью Брайза.

«Думаю, что до фактического пребывания натовских военных на территории Украины не дойдет. Однако есть некоторые члены НАТО, которые не под эгидой НАТО могут прислать на Украину свои собственные военные силы и средства», — сказал Брайза в интервью украинскому телеканалу «Эспресо». Он не назвал страны, которые, по его мнению, могут направить своих военных на Украину.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:30 20.01.2024
На Украине признали, что боятся завозить F-16 из-за риска их уничтожения силами РФ
0
168
20:00 20.01.2024
Израиль разрушил более 70% зданий в секторе Газа — глава МИД Палестины
0
188
19:30 20.01.2024
КНР и РФ будут определять мировой порядок в случае поражения Украины — экс-генсек НАТО
0
248
19:00 20.01.2024
Украинский дрон-камикадзе повредил линию газоснабжения в Белгородской области
0
281
18:30 20.01.2024
Военная база в Ираке, которую используют силы коалиции, атакована 20 ракетами
0
323
18:00 20.01.2024
Трое иранских военных советников погибли при ударе ВВС Израиля по общежитию в Дамаске
0
329
17:30 20.01.2024
ВС РФ поразили украинскую радиолокационную станцию IRIS-T производства ФРГ
0
379
17:00 20.01.2024
Численность британской армии через 10 лет может сократиться на треть -The Times
0
374
16:00 20.01.2024
Ядерное оружие США устарело, считают американские законодатели
0
451
15:00 20.01.2024
В Донбассе и Новороссии отремонтировано и построено 18 тыс. объектов — Хуснуллин
0
497

Возврат к списку