Некоторые страны НАТО могут послать войска на Украину, считает экс-дипломат США

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Некоторые страны НАТО могут направить свои военные подразделения на территорию Украины, сделав это не под эгидой Североатлантического альянса. Такое мнение высказал бывший американский дипломат Мэтью Брайза.

«Думаю, что до фактического пребывания натовских военных на территории Украины не дойдет. Однако есть некоторые члены НАТО, которые не под эгидой НАТО могут прислать на Украину свои собственные военные силы и средства», — сказал Брайза в интервью украинскому телеканалу «Эспресо». Он не назвал страны, которые, по его мнению, могут направить своих военных на Украину.