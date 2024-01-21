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Пресс-секретарь Аббаса заявил, что США следует признать Государство Палестина

09:15 21.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Властям США следует признать Государство Палестина, а не ограничиваться лишь разговорами о решении ближневосточного конфликта на основе сосуществования двух государств. Об этом заявил пресс-секретарь президента Палестины Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейна.

«США пора признать Государство Палестина, а не просто говорить о двухгосударственном решении (подразумевает мирное сосуществование палестинского и израильского государств — прим. ТАСС)», — приводит его слова агентство WAFA.

«Резолюции Совета Безопасности ООН, Генеральной Ассамблеи ООН и международный консенсус предоставили Палестине статус государства-наблюдателя в ООН. Флаг Палестины поднят рядом с флагами других стран, признавших ее», — добавил Абу Рудейна.

По его словам, «израильское правительство не заинтересовано в мире и стабильности, продолжая отказываться признать реальность того, что мир не будет достигнут без создания независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме». «Палестинский народ не поступится своими законными правами, включая [свое право на] Иерусалим и его святые места, а также свое право на создание независимого палестинского государства, независимо от того, сколько времени пройдет», — подытожил пресс-секретарь Аббаса.

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