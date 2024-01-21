Трамп обещает в случае победы добиться мирного урегулирования конфликта на Украине
09:30 21.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы урегулируем эту ужасную войну между Россией и Украиной еще до того, как я вступлю в должность [президента США]», — сказал он на митинге своих сторонников в штате Нью-Гэмпшир в субботу.
Вместе с тем Трамп не указал, сколько времени ему потребуется, чтобы добиться мирного урегулирования, а также не стал уточнять, как именно намерен разрешить конфликт. «Я хорошо знаю [президента России Владимира] Путина <…>, знаю [президента Украины Владимира] Зеленского, мы это урегулируем», — добавил он.
Ранее бывший американский лидер заявлял, что в случае переизбрания намерен урегулировать конфликт на Украине за 24 часа.
НОВОСТИ
- 09:20 21.01.2024
- В приюте для беженцев в Гамбурге неизвестный распылил газ
- 09:15 21.01.2024
- Пресс-секретарь Аббаса заявил, что США следует признать Государство Палестина
- 21:00 20.01.2024
- Некоторые страны НАТО могут послать войска на Украину, считает экс-дипломат США
- 20:30 20.01.2024
- На Украине признали, что боятся завозить F-16 из-за риска их уничтожения силами РФ
- 20:00 20.01.2024
- Израиль разрушил более 70% зданий в секторе Газа — глава МИД Палестины
- 19:30 20.01.2024
- КНР и РФ будут определять мировой порядок в случае поражения Украины — экс-генсек НАТО
- 19:00 20.01.2024
- Украинский дрон-камикадзе повредил линию газоснабжения в Белгородской области
- 18:30 20.01.2024
- Военная база в Ираке, которую используют силы коалиции, атакована 20 ракетами
- 18:00 20.01.2024
- Трое иранских военных советников погибли при ударе ВВС Израиля по общежитию в Дамаске
- 17:30 20.01.2024
- ВС РФ поразили украинскую радиолокационную станцию IRIS-T производства ФРГ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать