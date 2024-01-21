Трамп обещает в случае победы добиться мирного урегулирования конфликта на Украине

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал, что в случае победы на президентских выборах осенью этого года добьется мирного урегулирования конфликта на Украине еще до инаугурации.



«Мы урегулируем эту ужасную войну между Россией и Украиной еще до того, как я вступлю в должность [президента США]», — сказал он на митинге своих сторонников в штате Нью-Гэмпшир в субботу.



Вместе с тем Трамп не указал, сколько времени ему потребуется, чтобы добиться мирного урегулирования, а также не стал уточнять, как именно намерен разрешить конфликт. «Я хорошо знаю [президента России Владимира] Путина <…>, знаю [президента Украины Владимира] Зеленского, мы это урегулируем», — добавил он.



Ранее бывший американский лидер заявлял, что в случае переизбрания намерен урегулировать конфликт на Украине за 24 часа.



