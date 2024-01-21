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Минтруд РФ предложило исключить самозанятых пенсионеров из списка работающих

10:20 21.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство труда и социальной защиты РФ предложило исключить самозанятых пенсионеров, уплачивающих добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, из списка работающих граждан. Это позволит индексировать их пенсии и выплачивать им социальные пособия, сообщила газета «Известия».

По информации издания, Минтруд приготовил поправки в 29 статью федерального закона 422-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ». Благодаря предложенным нововведениям пенсии самозанятых будут индексироваться наравне с неработающими пенсионерами. Также они смогут получать пособия по уходу за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за нетрудоспособным человеком. Законопроект находится на стадии межведомственного согласования.

Как отметили изданию в министерстве, предложенные меры направлены на то, чтобы самозанятые могли не выбирать между увеличением размера своей пенсии в будущем, уплачивая взносы на добровольной основе, и индексацией уже получаемой выплаты.


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