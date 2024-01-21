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НОВОСТИ

На модернизацию ЗРК для борьбы с беспилотниками Британия потратит более $500 млн

10:40 21.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания потратит $514 млн на модернизацию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Sea Viper, который сейчас используется для борьбы с беспилотниками в Красном море. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

По информации агентства, Sea Viper получит ракеты с новыми боеголовками и программное обеспечение, способное отражать угрозы, исходящие от баллистических ракет. Контракт на модернизацию заключен с британским подразделением производителя ракетных систем MBDA.

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