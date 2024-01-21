На модернизацию ЗРК для борьбы с беспилотниками Британия потратит более $500 млн
10:40 21.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По информации агентства, Sea Viper получит ракеты с новыми боеголовками и программное обеспечение, способное отражать угрозы, исходящие от баллистических ракет. Контракт на модернизацию заключен с британским подразделением производителя ракетных систем MBDA.
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