Пожар в Национальной картинной галерее Сухуми уничтожил тысячи картин
11:35 21.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Здание Центрального выставочного зала загорелось около 04:00, в тушении пожара было задействовано более 10 пожарных расчетов, и к 07:00 пожар был локализован. Огню не дали распространиться на близлежащие здания, в том числе Абхазский и Русский театры. Однако, по предварительной информации, сгорели тысячи картин», — говорится в сообщении.
«Можно сказать, все сгорело. На втором этаже здания Центрального выставочного зала располагались фонды Национальной картинной галереи, более 4 тысяч экземпляров. Среди них до 300 работ Александра Чачба-Шервашидзе. Это невосполнимая утрата для национальной культуры Абхазии», — цитирует временно исполняющую обязанности министра культуры Динару Смыр госагентство «Апсныпресс».
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