Трамп считает, что Байден превратил США в свалку
12:20 21.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«При Байдене на посту президента США превратились в свалку для остального мира», — сказал он.
Трамп охарактеризовал действующего американского лидера как «угрозу демократии». «Они (администрация Байдена — прим. ТАСС) ничего не делают правильно, и при этом за это никого не увольняют», — добавил он.
НОВОСТИ
- 12:30 21.01.2024
- На марафоне в Гонконге 842 человека получили травмы, один умер
- 12:20 21.01.2024
- Писатель Юрий Поляков рассказал о поддержке решения президента участвовать в выборах
- 11:35 21.01.2024
- Пожар в Национальной картинной галерее Сухуми уничтожил тысячи картин
- 10:40 21.01.2024
- На модернизацию ЗРК для борьбы с беспилотниками Британия потратит более $500 млн
- 10:20 21.01.2024
- Минтруд РФ предложило исключить самозанятых пенсионеров из списка работающих
- 09:30 21.01.2024
- Трамп обещает в случае победы добиться мирного урегулирования конфликта на Украине
- 09:20 21.01.2024
- В приюте для беженцев в Гамбурге неизвестный распылил газ
- 09:15 21.01.2024
- Пресс-секретарь Аббаса заявил, что США следует признать Государство Палестина
- 21:00 20.01.2024
- Некоторые страны НАТО могут послать войска на Украину, считает экс-дипломат США
- 20:30 20.01.2024
- На Украине признали, что боятся завозить F-16 из-за риска их уничтожения силами РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать