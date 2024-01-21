Трамп считает, что Байден превратил США в свалку

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты при действующем президенте Джо Байдене превратились в свалку для остального мира. Такое мнение выразил бывший президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Нью-Гэмпшир в субботу.



«При Байдене на посту президента США превратились в свалку для остального мира», — сказал он.



Трамп охарактеризовал действующего американского лидера как «угрозу демократии». «Они (администрация Байдена — прим. ТАСС) ничего не делают правильно, и при этом за это никого не увольняют», — добавил он.



