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Трамп считает, что Байден превратил США в свалку

12:20 21.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты при действующем президенте Джо Байдене превратились в свалку для остального мира. Такое мнение выразил бывший президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Нью-Гэмпшир в субботу.

«При Байдене на посту президента США превратились в свалку для остального мира», — сказал он.

Трамп охарактеризовал действующего американского лидера как «угрозу демократии». «Они (администрация Байдена — прим. ТАСС) ничего не делают правильно, и при этом за это никого не увольняют», — добавил он.

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