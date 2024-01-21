На марафоне в Гонконге 842 человека получили травмы, один умер
12:30 21.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соревнования прошли в воскресенье утром. По данным радиостанции, около 13:15 по местному времени (08:15 мск) полиция города получила сообщение о том, что после марафона один из участников в возрасте около 30 лет потерял сознание на платформе станции метро Тинь Хау. Мужчину доставили в больницу. Ему оказали медицинскую помощь, но он умер. Детали произошедшего устанавливаются.
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