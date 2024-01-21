На марафоне в Гонконге 842 человека получили травмы, один умер

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек умер, 842 получили травмы во время участия в марафоне Standard Chartered Hong Kong Marathon в Гонконге. Об этом сообщила гонконгская радиостанция RTHK.



Соревнования прошли в воскресенье утром. По данным радиостанции, около 13:15 по местному времени (08:15 мск) полиция города получила сообщение о том, что после марафона один из участников в возрасте около 30 лет потерял сознание на платформе станции метро Тинь Хау. Мужчину доставили в больницу. Ему оказали медицинскую помощь, но он умер. Детали произошедшего устанавливаются.



