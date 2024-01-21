Писатель Юрий Поляков рассказал о поддержке решения президента участвовать в выборах
12:20 21.01.2024
Решение нынешнего главы РФ Владимира Путина о выдвижении на выборах президента в 2024 году в качестве кандидата поддержал писатель Юрий Поляков. Как заявил он в Москве, все помнят, в каком состоянии была Россия, когда к власти пришел Путин. «Я очень хорошо помню финал ельцинской эпохи, которая чуть не закончилась развалом и утратой суверенитета, который сейчас мы с таким трудом возвращаем, - отметил Поляков. - Считаю, что Путин Владимир Владимирович в совершенстве знает то хозяйство, которым он руководит». Писатель напомнил военные времена, в которые о воинских частях не говорили, что там «начальник части, полковник Иванов», а говорили «хозяйство Иванова». «Наша страна – хозяйство Путина. Он в совершенстве разбирается в этом хозяйстве», - заявил Поляков.
Как уже сообщала «Независимая газета», в Москве до конца января будет идти сбор подписей в поддержку выдвижения главы РФ России Владимира Путина в качестве кандидата для участия в выборах президента. Голосование пройдет 15-17 марта.
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