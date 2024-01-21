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Для развития ИИ в научных работах уже используется суперкомпьютер МГУ - ректор

13:45 21.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суперкомпьютер «МГУ-270», запущенный в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова для развития технологий искусственного интеллекта (ИИ), уже используется научными группами в рамках созданного плана, сообщил журналистам ректор университета Виктор Садовничий.

В сентябре прошлого года в МГУ стартовала работа суперкомпьютера расчетной мощностью 400 петафлопс ИИ в секунду. Это параметр, отражающий наибольшую скорость обработки данных при выполнении специализированных задач для ИИ-систем, которые, к примеру, не требуют сохранения промежуточных результатов вычислений. На первом этапе создатели отрабатывали с помощью системы тестовые задачи.

«Ряд [исследовательских] групп уже приступили [к работе]. На этой базе будут выполняться все научные задачи, связанные с искусственным интеллектом», — сказал Садовничий, добавив, что в МГУ разработан план использования супервычислителя.

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