Высказывания Нетаньяху по палестинскому вопросу разочаровали министра Великобритании
14:10 21.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы были расстроены услышать [позицию] Биньямина Нетаньяху, который заявил, что не верит в урегулирование [ближневосточного конфликта] на основе принципа создания двух государств. По правде сказать, он говорил таким образом всю свою политическую карьеру, насколько я помню. Я не думаю, что мы сможем урегулировать конфликт, не опираясь на принцип существования двух государств. Мы придерживаемся противоположных точек зрения по этому вопросу. Но мы согласны с тем, что Израиль имеет право на самооборону и несет ответственность за соблюдение международного права», — отметил глава британского Минобороны.
Нетаньяху заявил 18 января, что еврейское государство будет продолжать операцию в секторе Газа до тех пор, пока не одержит «решительную победу» над радикальным движением ХАМАС. Он отверг идею создания палестинского государства и указал, что довел свою позицию до сведения американской стороны.
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