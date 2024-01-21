Поисковая группа направилась к предполагаемому месту крушения самолета Falcon 10

15:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поисково-спасательная группа направляется к предполагаемому месту крушения самолета Falcon 10. Об этом говорится в сообщении Росавиации.



«По сообщению от посольства России в Афганистане, к предполагаемому месту падения самолета Falcon 10 направляется наземная поисково-спасательная группа из местных специалистов, из столицы страны, Кабула, планируется вылет вертолета», — отмечается в сообщении.



В субботу вечером самолет Falcon 10 перестал выходить на связь и пропал с радаров над областью на границе Афганистана и Таджикистана. На борту воздушного судна, следовавшего из Таиланда в Москву, были шесть человек, двое из них — россияне. СК РФ возбудил уголовное дело по факту крушения.



