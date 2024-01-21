Поисковая группа направилась к предполагаемому месту крушения самолета Falcon 10
15:10 21.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«По сообщению от посольства России в Афганистане, к предполагаемому месту падения самолета Falcon 10 направляется наземная поисково-спасательная группа из местных специалистов, из столицы страны, Кабула, планируется вылет вертолета», — отмечается в сообщении.
В субботу вечером самолет Falcon 10 перестал выходить на связь и пропал с радаров над областью на границе Афганистана и Таджикистана. На борту воздушного судна, следовавшего из Таиланда в Москву, были шесть человек, двое из них — россияне. СК РФ возбудил уголовное дело по факту крушения.
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