ЕС необходимо принять меры в отношении украинской агропродукции - румынские фермеры
16:25 21.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Альянс, в частности, предлагает создать и внедрить до 30 апреля 2024 года европейский механизм, который предусматривал бы, чтобы определение пункта назначения для всех транспортных средств с украинской агропродукцией до въезда на территорию в ЕС, ее взвешивание на въезде и на выезде, введение данных о ней в электронную систему, где они были бы доступны всем заинтересованным лицам «с тем, чтобы гарантировать, что украинская агропродукция доставляется в намеченный пункт назначения, а не остается на маршруте или не отклоняется от маршрута или первоначального пункта назначения даже частично».
Альянс предлагает также ввести пороги для импорта любой предназначенной для продажи агропродукции на основе среднегодовой величины за 2021–2022 гг. «Любые товары, импортированные свыше этих порогов, должны экспортироваться за пределы ЕС и, соответственно, быть допущены на территорию ЕС только для транзита с электронными печатями, отслеживанием при помощи GPS, без отклонений от маршрута или неоправданных остановок».
НОВОСТИ
- 16:40 21.01.2024
- Во время авиаудара ВСУ близ Крыма курсировал самолет ВМС США - портал
- 15:20 21.01.2024
- При обстреле рынка Донецка со стороны ВСУ погибли двое детей
- 15:10 21.01.2024
- Поисковая группа направилась к предполагаемому месту крушения самолета Falcon 10
- 14:10 21.01.2024
- Высказывания Нетаньяху по палестинскому вопросу разочаровали министра Великобритании
- 13:45 21.01.2024
- Для развития ИИ в научных работах уже используется суперкомпьютер МГУ - ректор
- 12:30 21.01.2024
- На марафоне в Гонконге 842 человека получили травмы, один умер
- 12:20 21.01.2024
- Писатель Юрий Поляков рассказал о поддержке решения президента участвовать в выборах
- 12:20 21.01.2024
- Трамп считает, что Байден превратил США в свалку
- 11:35 21.01.2024
- Пожар в Национальной картинной галерее Сухуми уничтожил тысячи картин
- 10:40 21.01.2024
- На модернизацию ЗРК для борьбы с беспилотниками Британия потратит более $500 млн
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать