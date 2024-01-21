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НОВОСТИ

ЕС необходимо принять меры в отношении украинской агропродукции - румынские фермеры

16:25 21.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Румынский Альянс за сельское хозяйство и сотрудничество (AAC), объединяющий крупнейшие организации агропроизводителей страны, направил президенту Клаусу Йоханнису, премьер-министру Марчелу Чолаку и министру сельского хозяйства Флорину Барбу открытое письмо, в котором требует, чтобы на заседании Совета ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству 23 января они выступили за ряд мер в отношении транспорта украинских зерновых по территории ЕС. Об этом сообщило агентство Аджерпрес.

Альянс, в частности, предлагает создать и внедрить до 30 апреля 2024 года европейский механизм, который предусматривал бы, чтобы определение пункта назначения для всех транспортных средств с украинской агропродукцией до въезда на территорию в ЕС, ее взвешивание на въезде и на выезде, введение данных о ней в электронную систему, где они были бы доступны всем заинтересованным лицам «с тем, чтобы гарантировать, что украинская агропродукция доставляется в намеченный пункт назначения, а не остается на маршруте или не отклоняется от маршрута или первоначального пункта назначения даже частично».

Альянс предлагает также ввести пороги для импорта любой предназначенной для продажи агропродукции на основе среднегодовой величины за 2021–2022 гг. «Любые товары, импортированные свыше этих порогов, должны экспортироваться за пределы ЕС и, соответственно, быть допущены на территорию ЕС только для транзита с электронными печатями, отслеживанием при помощи GPS, без отклонений от маршрута или неоправданных остановок».

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