Во время авиаудара ВСУ близ Крыма курсировал самолет ВМС США - портал

16:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестный самолет, принадлежащий ВМС США, курсировал близ западного побережья Крыма во время украинского авиаудара, следует из данных портала Flightradar24.



Так, согласно данным портала, неизвестный самолет, принадлежащий ВМС США, «нарезал круги» примерно в 250 км от западного побережья Крыма в воздушном пространстве над черноморским побережьем Румынии вблизи границы с Украиной, когда Минобороны России сообщило о перехвате двух украинских ракет над Черным морем у западного побережья полуострова.



Трек самолета ВМС США на портале начинается на Сицилии в районе военно-морской авиабазы США Сигонелла.





