Во время авиаудара ВСУ близ Крыма курсировал самолет ВМС США - портал
16:40 21.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Так, согласно данным портала, неизвестный самолет, принадлежащий ВМС США, «нарезал круги» примерно в 250 км от западного побережья Крыма в воздушном пространстве над черноморским побережьем Румынии вблизи границы с Украиной, когда Минобороны России сообщило о перехвате двух украинских ракет над Черным морем у западного побережья полуострова.
Трек самолета ВМС США на портале начинается на Сицилии в районе военно-морской авиабазы США Сигонелла.
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