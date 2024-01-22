Мэр Москвы Собянин выразил соболезнования семьям погибших во время обстрела Донецка
00:27 22.01.2024
Глава Москвы Сергей Собянин у себя в Telegram-канале выразил соболезнования семьям погибших в результате обстрела городского рынка в Донецке. По его словам, столица РФ скорбит вместе с Донецком.
«Жестокий террористический акт, совершенный украинским режимом на городском рынке, унес десятки жизней мирных людей, - заявил градоначальник. - От всех москвичей, от себя лично выражаю слова соболезнования и поддержки семьям погибших. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим».
Как сообщала «Независимая газета», около 25 человек погибли в результате обстрела рынка на западе Донецка. Также пострадали не менее 25 человек, в числе которых двое детей, большая часть раненых находится в тяжелом состоянии. В Донецкой народной республике 22 января объявили днем траура.
НОВОСТИ
- 16:40 21.01.2024
- Во время авиаудара ВСУ близ Крыма курсировал самолет ВМС США - портал
- 16:25 21.01.2024
- ЕС необходимо принять меры в отношении украинской агропродукции - румынские фермеры
- 15:20 21.01.2024
- При обстреле рынка Донецка со стороны ВСУ погибли двое детей
- 15:10 21.01.2024
- Поисковая группа направилась к предполагаемому месту крушения самолета Falcon 10
- 14:10 21.01.2024
- Высказывания Нетаньяху по палестинскому вопросу разочаровали министра Великобритании
- 13:45 21.01.2024
- Для развития ИИ в научных работах уже используется суперкомпьютер МГУ - ректор
- 12:30 21.01.2024
- На марафоне в Гонконге 842 человека получили травмы, один умер
- 12:20 21.01.2024
- Писатель Юрий Поляков рассказал о поддержке решения президента участвовать в выборах
- 12:20 21.01.2024
- Трамп считает, что Байден превратил США в свалку
- 11:35 21.01.2024
- Пожар в Национальной картинной галерее Сухуми уничтожил тысячи картин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать