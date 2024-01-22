Мэр Москвы Собянин выразил соболезнования семьям погибших во время обстрела Донецка

00:27

Глава Москвы Сергей Собянин у себя в Telegram-канале выразил соболезнования семьям погибших в результате обстрела городского рынка в Донецке. По его словам, столица РФ скорбит вместе с Донецком.

«Жестокий террористический акт, совершенный украинским режимом на городском рынке, унес десятки жизней мирных людей, - заявил градоначальник. - От всех москвичей, от себя лично выражаю слова соболезнования и поддержки семьям погибших. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим».

Как сообщала «Независимая газета», около 25 человек погибли в результате обстрела рынка на западе Донецка. Также пострадали не менее 25 человек, в числе которых двое детей, большая часть раненых находится в тяжелом состоянии. В Донецкой народной республике 22 января объявили днем траура.