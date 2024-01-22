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Количество погибших при ударе ВСУ по микрорайону Текстильщик в Донецке выросло до 27

09:00 22.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество погибших при ударе со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по донецкому микрорайону Текстильщик составило 27 человек, сообщил в своем телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин.

«В результате артиллерийского огня со стороны ВФУ по донецкому микрорайону Текстильщик погибли 27 гражданских лиц, еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них два подростка», — написал он.

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